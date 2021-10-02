/652919/هند-صبري-تتألق-على-البوستر-الرسمي-لـ-أيام-قرطاج-السينمائية

ظهرت الفنانة هند صبري في تألق جديد من خلال تزيينها للبوستر الرسمي لـ «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ32 التي من المقرر أن تنعقد في الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021.

دوت الخليج يرصد البوستر الرسمي لأيام قرطاج السينمائية

البوستر الرسمي لأيام قرطاج السينمائية

وأشاد أنيس بن عمار وهو مصمم جرافيك وجامعي عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000، بالفنانة هند صبري قائلا: “"نجمتنا هند صبري التي انطلقت من هنا طفلة، أثبتت وجودها فيما بعد بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم مؤثر لمفيدة التلاتلي: سيدة قوية، نادرة الوجود. جميلة وهي تلتحف بصمتها -صمت القصور-، بكحل عينيها وأحمر شفاهها، تعطينا انطباعا بأنها تتجمل من أجلنا. من أجل السينما".

هند صبري تحتل المركز الثاني لقائمة أفضل 100 فيلم سينمائي للمرأة

الجدير بالذكر، أنه احتلت الفنانة هند صبري والفنانة الراحلة سعاد حسني المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري تزامنًا مع اليوم الخميس على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

هند صبري تقدم البطولة النسائية أمام أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة

فيما شاركت الفنانة هند صبري في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.