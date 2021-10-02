/652920/مجلس-النواب-للرئيس-السيسي-ببداية-دور-الانعقاد-الثاني-ذكرى-أكتوبر-أكدت-للعالم-أن-الإرادة-الحرة-لا-تعرف-الأساطير-والنصر-يصنعه-الأبطال-اعتمدتم-المصارحة-والمكاشفة-بالحقائق-مهما-كان-وقعها

أرسل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بدء أعمال دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني.

نؤيد خطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة، وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتى كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال.

نؤيد خطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية

وتابع رئيس النواب: ويقدر لكم شعب مصر ونوابه، حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها وتراثها فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل.

البرلمان يعلن ترحيبه لاطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي ترحيب مجلس النواب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى تستند على عدد من المبادئ يأتى فى مقدمتها، أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وبين حق الفرد والمجتمع.

اعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها

وقال: لقد وضعتم نصب أعينكم هدفاً لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم فى تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها، لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيداً ونصيراً.

ذكرى أكتوبر أكدت للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير والنصر يصنعه الأبطال

وتابع: ويسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التى استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخاً افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن، لتتحطم أسطورة الجيش الذى لا يُقهر، وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال.

واختتم البرقية: لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الدولية والإقليمية، فامض راضياً بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن.