/652923/رئيس-دينية-الشيوخ يتحدث-عن-الحضارة-كفريضة-إسلامية-في-المؤتمر-الدولي-لكلية-أصول-الدين-بالمنوفية-غدا

يشارك الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، في المؤتمر الدولي العلمي الثاني الذي تقيمه كلية أًصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، غدا، تحت عنوان "مقاصد القرآن والسنة وأثرها في بناء الحضارة الإنسانية".

دوت الخليج

ويلقي الدكتور يوسف عامر كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بعنوان "الحضارة فريضة إسلامية"، بقاعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمؤتمرات، بمقر كلية أصول الدين بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

الحضارة فريضة إسلامية

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إنه حريص على المشاركة الفعالة في مختلف المحافل الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية، وإلقاء كلمات وأبحاث ذات فكر عميق تعالج قضايا آنية وتبرز إستراتيجيات قابلة التنفيذ، ورؤى لبناء الوعي الرشيد وهو متطلب مهم من متطلبات الجمهورية الجديدة، بجانب ممارسة مهام العمل المعتاد بمجلس الشيوخ.

ويهدف المؤتمر إلى مد جسور التعاون العلمي بين الباحثين، وإبراز أهمية التكامل المعرفي بين التخصصات المختلفة في سبيل الرقي بالإنسان، ودعم التوجه الإصلاحي في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة، وإبراز أثر الوعي المقاصدي في تكوين الحضارة الإنسانية وتصحيح مسارها.

وتتمثل محاور المؤتمر في "الفكر المقاصدي في أصول الدين، والشريعة وعلومها، وعلوم اللغة العربية".