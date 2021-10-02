سوسن بدر تناقش مشلكة «الميراث» بحكاية «اللي خلف مامتش» في هذا الموعد

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تستعد الفنانة المتألقة سوسن بدر لعرض حكايتها الجديدة من مسلسل «زي القمر» والتي تحمل اسم «اللي خلف مماتش» بداية من اليوم السبت على قنوات cbc.

دوت الخليج يرصد موعد عرض حكاية «اللي خلف مامتش» لسوسن بدر

وتسلط سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

أبطال حكاية اللي خلف مامتش

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم و من المقرر عرضها على شاشة CBC.

موعد عرض حكاية اللي خلف ممتش

وتعرض حكاية “اللي خلف ماماتش” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة cbc بينما تعرض على قناة CBC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

سوسن بدر تتألق بحكاية رق الحبيب

وتألقت الفنانة القديرة سوسن بدر في يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح»، والتي تناقش جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

ويشارك في بطولة حكاية «رق الحبيب»، كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع.