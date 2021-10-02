الحكومة تنفى رسميا شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أنه لم ولن يقوم بشطب أى أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، لأن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التى هى ملك للبشرية.

وأوضح المجلس، أن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أية مبانى مسجلة فى عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هى اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.

وأكد المجلس، ن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الآثار، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأى نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه تقرر، ولأول مرة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى جلسته الأخيرة الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعمارى المميز او التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ أى أعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة.

وذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق و لضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية والأثرية و التأكد على عدم السماح بأى تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.