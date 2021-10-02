التاريخ سيذكر للرئيس قيادته الواعية.. نص كلمة وزير العدل فى يوم القضاء

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير العدل فى كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم المنظومة القضائية فى مصر.

وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسى - قيادتكم الواعية للوطن فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها فى أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التى أحدثت تطورا ملحوظا فى المنظومة القضائية والخدمية.

وعدد الوزير جملة الإنجازات، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذى تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره فى 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم فى محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.

ولفت إلى أنه تتم اليوم تجربة التقاضى الكامل عن بعد فى المحكمة الاقتصادية أى منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية.

وأضاف أنه جرى رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقارى، وميكنة 305 فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة فى 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق وإضافة خدمة جديدة غير معتادة، وهى سيارات التوثيق المتنقل، فضلا عن خدمة الفروع المميزة فى ثلاث محافظات.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن مشروع إنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية يعد درة مشروعات العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقر داخل هذه المدينة، لتقدم وجها عصريا للعدالة فى مصر؛ يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف الوزير، أن الرئيس السيسى وجه بأن تجاور مدينة العدالة التى تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاث ورمزا لقوة الدولة المصرية.

وتابع: نظرا لأن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها، فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونيا، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما اهتمت الوزارة بالتدريب الأساسى والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم للدراسات العليا، وعززت دور القضاء.

وأكد، حرص الرئيس السيسى على تفعيل المؤسسات وتنمية أدوارها، فكان تنشيط عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذى صدرت عنه قرارات تاريخية خاصة الصادرة فى الاجتماع المنعقد فى 2 يونيو الماضى، "ونشهد فى يومنا هذا فعاليات تنفيذ عدد من قراراته بالاحتفال بيوم القضاء المصرى، وهو يوم بدء السنة القضائية، وأيضا يوم بداية التحاق المرأة بالعمل - لأول مرة - فى مجلس الدولة والنيابة العامة".

وأشار إلى أن هذا الحدث سيذكر على الدوام مقرونا بإرادة الرئيس السيسى بدعم المرأة لتضع أقدامها فى أماكن لم تطرقها من قبل، وأردف وزير العدل قائلا: إن القضاء المصرى من نبت هذا الشعب الطيب يفخر بالإنجازات العظيمة ويتألم من الأحداث المريرة ويتصدى بسلاح القانون لكل خائن وغادر وآثم، فى الوقت الذى يواجه فيه أبطال القوات المسلحة والشرطة عناصر الإرهاب بسلاحهم البتار؛ ليشكلوا جميعا حصنا منيعا يحمى مصر من المخاطر مهما اختلفت أشكالها وتنوعت صورها وتغيرت أساليبها.

وأكد مروان، أن ما يتم من إنجازات فى ربوع مصر فى السنوات القليلة الماضية وحتى الأمس القريب، ينم عن قيادة واعية لها عين ترصد وعقل يخطط ويد تعمل لبناء دولة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

واختتم وزير العدل كلمته، موجها حديثه إلى الرئيس السيسى قائلا: "لك عند كل وطنى وصاحب ضمير حق بالدعم والمساندة والمثابرة مصحوبا بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها وقائدها المؤتمن الرئيس عبدالفتاح السيسى".