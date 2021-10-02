رئيس الوزراء ونظيره الأردنى فى جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء عقب استقبال مدبولى لنظيره الخصاونة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان رئيس الوزراء الأردنى قد وصل القاهرة يوم الخميس الماضى فى زيارة رسمية، لعقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولى، وبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
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