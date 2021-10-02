جدة - نرمين السيد - وفى كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع فى ذلك البلد. وفى الشهر الماضى أعلن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة. وتعقد قمة هذا العام فى جلاسجو باسكتلندا فى نوفمبر تشرين الثاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جون كيرى: اختيار مصر كمرشحة لاستضافة قمة المناخ المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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