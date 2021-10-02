صور- تمثال ممشى أهل مصر.. إطلالة رائعة على نيل القاهرة

جدة - نرمين السيد - ولاقى تمثال ممشى أهل مصر الذى يقع أمام مركز التجارة العالمى إعجاب المتابعين، الذين سارعوا بنشر الصور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل.
يُعد مشروع ممشى أهل مصر، على كورنيش النيل، نقلة حضارية لتغيير وجه كورنيش النيل، حيث يستهدف تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.
وينفذ المشروع على 3 مراحل أولها بطول 2 كيلو متر من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى أكتوبر، وعمل القائمون على المشروع على زيادة طول الممشى عن طريق إنشاء مسار موازى بجوار النيل بعرض 6.5 متر، بالإضافة إلى إنشاء مسار علوى بمتوسط عرض 4.5 متر وتنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل لـ55 مترًا.
كما يتضمن مشروع ممشى أهل مصر تنفيذ مساحات خضراء تصل لـ3.100 متر مربع تحتوى على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، حيث تم تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى لكل العناصر الإنشائية بنسبة 100%.
وتضم العناصر الإنشائية "المبانى والمشايات والمدرجات والسلالم والجراجات وغيرها"، كما يتم استكمال التشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية بالمشروع، فيما يجرى الانتهاء من تنفيذ التراسات ونوافير المياه والإضاءة والفرش والمظلات والبرجولات.
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