سفير السويد بالقاهرة: دور مصر حيوى وبالغ الأهمية فى الشرق الأوسط والعالم

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير السويدى فى تصريحات صحفية على هامش انطلاق قمة "تكنى 2021" بمكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، إلى قوة ومتانة العلاقات بين بلاده ومصر، قائلا "تربطنا علاقات اقتصادية وثيقة".

وقال إن مصر والسويد أعضاء فى الأمم المتحدة ومن ثم فهما يعملان معا فى هذا الصدد، لافتا إلى رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال تغير المناخ على المستوى الدولى.

وكشف سفير السويد بالقاهرة عن أن شركة "أسترازينيكا" تؤسس مركزا للأبحاث لها فى مصر، مشيرا إلى أن لديها استثمارات كبرى فى مصر تقدر بنحو مليار جنيه.

ولفت إلى أهمية "قمة تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال"، التى انطلقت اليوم أعمال النسخة السابعة لها بمكتبة الإسكندرية، واصفا إياها بالحدث المهم للغاية الذى يتيح الفرصة لرواد الأعمال ليلتقوا ويجتمعوا مع أصحاب الشركات، مضيفا "نحن رعاة للقمة منذ عدة سنوات وسنستمر فى دعمنا لها فى المستقبل".