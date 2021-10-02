صور.. صندوق التنمية الحضرية يناقش تطوير المناطق فى الغربية‎

جدة - نرمين السيد - ناقش المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تطوير عدد من المشروعات، وذلك ضمن خطة المحافظة ‏والصندوق لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية‎.





‏‎بدء الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، بمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وعلى رأسها أعمال إنشاء مشروع منطقة العجيزى ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المدن،‎ كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تطوير المناطق غير المخططة بعدد 5 مناطق بمدينة طنطا و2 ‏منطقة المحلة الكبرى. وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من مشروعات المحلة فى أول شهر أكتوبر ‏‏2021، وأنه سيتم الانتهاء من المواقع بمدينة طنطا فى خلال شهر، حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال ‏وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو ‏الانترلوك‎.

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الجدير بالذكر، أن صندوق التنمية الحضرية يتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات وكذلك المشروعات الجارى العمل بها بمدينة ‏طنطا والمحلة، وأوضح محافظ الغربية بأن العمل جارى بسرعة ودقة عالية.

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