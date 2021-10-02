رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لتفقد عدد من المشروعات.
ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة الخميس الماضي ، في زيارة رسمية، تشمل عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.
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