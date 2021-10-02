القوى العاملة: مبادرة ”صحتك غالية علينا” تصل أسيوط لنشر ثقافة السلامة المهنية

وصلت مبادرة "صحتك غالية علينا" التي تنظمها وزير القوى العاملة محطة جديدة من محطاتها، بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، لتوعية العاملين بمستشفى القلب الجامعي ، بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمالة ، وذلك بحضور عدد من العاملين بمستشفى القلب الجامعي ومستشفيات أسيوط التابعة لوزارة الصحة ، وحازم علي حسن وكيل الوزارة مدير المديرية ، وعلى سيد وكيل المديرية، والدكتور محمد عياد نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد محمود المستشار البيئي للمستشفيات الجامعية والدكتورة رجاء سيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وقال حازم علي حسن مدير المديرية : إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة على الأمراض المهنية وإصابات العمل التي تؤدى إلى الحوادث الجسيمة وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المبادرة تناولت محاضرات عن إصابات العمل، وكيفية التعامل معها والعمل علي منعها، فضلا عن الأمراض المهنية، وكيفية الالتزام لمنعها وتقليل الإصابة بها داخل بيئة العمل، والسبل الكفيلة لمنعها حفاظا على صحة العامل.

حضر الندوة نجوى ناصف التوجيه الفني بإدارة السلامة المهنية، وأشرف يوسف مدير مكتب السلامة المهنية غرب، وصفاء مصطفى المفتش بمكتب السلامة المهنية غرب .