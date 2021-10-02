تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 خطوات إضافة فرد جديد على بطاقات التموين عبر tamwin.com.eg

تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة عبر العديد من محركات البحث المختلفة وذلك على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية من أجل الاستعلام عن تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021، وذلك حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن إتاحتها لرابط إلكتروني يمكن جميع المواطنين المسموح لهم بإضافة المواليد الجدد من الفئات التي حددتها الوزارة يمكنهم من خلال هذا الرابط تسجيل المواليد على البطاقات التموينية وذلك من أجل الاستفادة بالسلع والمواد التموينية التي يتم منحها لهم، وذلك حيث ترغب العديد من الأسر لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وذلك للأطفال غير المسجلين، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بإضافة المواليد على البطاقات وخطوات الإضافة عبر بوابة مصر الرقمية.

تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بإتاحة رابط إلكتروني يمكن من خلاله تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 ولكن بشروط خاصة وقامت الوزارة بتحديد بعض الفئات التي يمكنها إضافة المواليد وذلك من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أفضل، وأعلنت الوزارة عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يريدون إضافة المواليد الجدد ومنها:-

أن يكون الطفل المراد تسجيله على البطاقة مصري الجنسية. أن يكون الطفل قد بلغ السن المقرر لاستحقاق الدعم. يجب أن تمون صلة القرابة بصاحب البطاقة من درجة الطفل الأولي. ويجب ألا يزيد عدد الأطفال عن طفلين فقط. وأن يكون صاحب البطاقة من الفئات مستحقة الدعم.

رابط تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021

يمكن لكافة الأسر والفئات التي حددتها الوزارة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021 ومن هذه الأسر النساء الأرامل والمطلقات والمرأة التي تعول أسرة وأصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، ويمكن إضافة المواليد الجدد في بطاقات التموين كالآتي:-