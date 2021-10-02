/652937/هاني-الناظر-الموجة-الرابعة-من-كورونا-ستكون-أقل-حدة-من-الموجات-الثلاث-الماضية
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق:” من خلال المتابعة المستمرة للوضع الحالي هنا فى مصر، وعلى مستوى العالم يبدوا أن الموجة الرابعة من كورونا والتى نمر بها حاليًا وخلال المرحلة القادمة من فصل الخريف سوف تكون بإذن الله أخف وطأة وأقل حدة من الموجات الثلاث الماضية”.
دوت الخليج
هانى الناظر: الوضع الصحي يقتضي أن نستمر جميعًا فى ارتداء الكمامة والتباعد
وتابع رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، هاني الناظر:” هذا يقتضي أن نستمر جميعًا فى ارتداء الكمامة والتباعد وبقية الاجراءات الاحترازية ورفع مناعتنا بالتغذية الجيدة والحرص على تناول اللقاح حتى نحاصر هذا الفيروس تمامًا وندفعه للمزيد من التحورات ليضعف أكثر وأكثر ويتحول فى النهاية لفيروس عادي مثل فيروسات الانفلونزا الموسمية.. القادم أفضل بمشيئة الله”.
ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا من المتوقع أن تكون منتصف شهر أكتوبر الجاري.
وحثت المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وجددت دعوتها للمواطنين بشأن سرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.
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