/652915/القبض-على-عاطلين-بحوزتهما-مواد-مخدرة-في-المرج

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار في المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بالمرج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة خلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط «شخصين، مقيمان بدائرة القسم» حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما «كمية من الأقراص المخدرة، كمية من مخدرى الحشيش والبانجو، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وعلى الفور تم اتخاذ كلفة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة في القبض على «عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، له معلومات جنائية» اثناء تردده على دائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزته «كمية من الحشيش المخدر، مبلغ مالى، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس».

أعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.