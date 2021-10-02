/652926/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-اندلع-في-مخلفات-بمركز-أبو-النمرس

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق إندلع في مخلفات بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع في مخلفات بمركز أبو النمرس

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بشارع المركز.

وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء وأمكن محاصرة النيران وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق إندلع داخل مخزن تابع لشركة أدوية بمنطقة المحلج بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة الجيزة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إشارة مفادها إندلاع حريق داخل أحد الشقق بعقار بمنطقة المحلج بدائرة المركز العياط، وعلي الفور انتقلت رجال الحماية المدنية، مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص والأنتقال أتضح إندلاع حريق داخل مخزن تابع لشركة أدوية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمر.