/652931/امال-رزق-الله-احتفالية-الرئيس-بيوم-القضاء-المصري-يعكس-تقدير-الدولة-لدور-ومكاة-قضاة-مصر

ثمنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب حزب الشعب الجمهورى، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصري، مؤكدًا أنه يتم الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة في تاريخ مصر، حيث يبدأ قضاة مصر عامًا قضائيًا جديدًا في أول أكتوبر من كل عام.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة امال رزق فى يوم القضاء المصري

يوم القضاء المصري

وأكدت امال رزق الله، عضو حزب الشعب الجمهورى، خلال البيان الصادر لها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من أراد أن يكون للقضاء المصرى عيد واحد أو يوم واحد تحتفى به مصر كلها، وياتي ذلك تقديراً لدور ومكانة القضاء المصرى لما يقوم به من دور عظيم.

المنظومة القضائية

وأشارت النائبة أمال رزق، عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئي سحكم البلاد وهو أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات ساهمت فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

دور الانعقاد الثاني

هذا وبدءت فعاليات الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحسب الدستور لائحة مجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للاجتماع قبل الخميس الأول من أكتوبر وذلك لإنطلاق دور الانعقاد العادى السنوى.