«نزيف على الأسفلت ».. مصرع وإصابة 20 شخصًا في حوادث مختلفة بالمحروسة

/652932/نزيف-على-الأسفلت--مصرع-وإصابة-20-شخصا-في-حوادث-مختلفة-بالمحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق، صباح اليوم السبت، ومن أبرزها «إصابة 11شخصًا من عمال اليومية في انقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في كفر الشيخ وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي في الجيزة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم السبت

إصابة 11شخصًا من عمال اليومية في انقلاب سيارة بالشرقية

شهد طريق بحر البقر، الصالحية الجديدة، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن إصابة 11 شخص من عمال اليومية، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث سير بطريق «بحر البقر- الصالحية الجديدة» وأتضح من التحريات الأولية انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من عمال اليومية، كانوا فى طريقهم للعمل فى المعمار.

مما أسفر الحادث عن إصابة 11 منهم بسحجات وإصابات متفرقة، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى الصالحية، وتم تحويل 2 من الحالات إلي مستشفى الزقازيق الجامعى، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في كفر الشيخ

شهد طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفى الحامول المركزي.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الحامول المركزي.

كما أتضح أن جميع الحالات فى استقبال مستشفى الحامول المركزي، وجارى عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي في الجيزة

شهد طريق الكريمات جنوب محافظة الجيزة، حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى.

وكان تلقى مدير قطاع الجنوب، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين بدائرة مركز أطفيح.

واتضح بالفحص والأنتقال تحت إشراف العقيد تامر صالح وبقيادة الرائد عبد الحليم الجيار، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قادمة من المنيا اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلابها.

مما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات مفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نُقلهم إلي مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.