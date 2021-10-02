بعد تصريحات إلهام شاهين..تعرف على صاحب مبادرة التبرع بالأعضاء

/652935/بعد-تصريحات-إلهام-شاهينتعرف-على-صاحب-مبادرة-التبرع-بالأعضاء

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الصاحب الأساسي لمبادرة التبرع بالأعضاء التي صرحت به مؤخرا في إحدى حفلاتها، مشيرة إلى تأييدها لإعطاء جثتها لطلاب كلية الطب.

دوت الخليج مصر يكشف صاحب فكرة مبادرة التبرع بالأعضاء

خالد منتصر صاحب مباردة التبرع بالأعضاء

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشخصية انستجرام، قائلة: “شكرًا جزيلا خالد منتصر، أنت صاحب هذه المبادرة، نتعلم منك الخبرة والإنسانية واحترام العلم، ونشر الفكر التنويري، والشجاعة في إبداء الرأي لصالح مصرنا الغالية”.

خالد منتصر يشيد بإلهام شاهين بعد إعلانها التبرع بأعضائها

وأشاد الطبيب خالد منتصر بتصريحات الفنانة إلهام شاهين، الذي كشفت عن رغبتها في التبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها، حتى تُفيد بها المرضى والأطباء، اذ كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: “برافو إلهام شاهين.. جدعة ومبيهمهاش هجوم المجذوبين المكبوتين، من عبيد الفاشية الدينية وسباياها”.

وتابع خالد منتصر: “هي الأفضل من الذي قتل الغلابة المرضى، حين حرم نقل الأعضاء، هذا هو الفنان الحقيقي، ضمير أمته، وحنجرة نخبته، ونبض بسطائه”.

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

إلهام شاهين تؤيد تعليم طلبة الطب على جثتها

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.