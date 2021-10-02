احتفالا بنصر أكتوبر.. متحف السادات بالقرية الفرعونية يفتح أبوابه مجانا

جدة - نرمين السيد - المتحف يحتوى على مجموعة من الصور التذكارية النادرة للسادات فى مناسبات مختلفة، منها صورة مع زوجته الأولى السيدة إقبال وبناته الثلاث، وأيضا صور زواجه بالسيدة جيهان السادات وبناته الثلاث وأزواجهن وابنه الوحيد جمال، أيضا يضم المتحف أكثر من 30 صورة له أثناء لحظات التأمل مثل، صورة باستراحته بالهرم وصورة وهو يتوضأ ويصلى.

راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، قالت إن المتحف يكشف عن أسرار وغموض شخصية السادات وتعلقه بالأبطال الذين يشكلون المثل العليا لديه وهم "غاندى، نابليون، صلاح الدين"، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من الصور التى تعبر عن الصداقة التى كانت تجمع بين السادات وعبدالناصر بعيدًا عن أمور السياسة والعمل، فهناك صورة لهما وهم يلعبان الطاولة وصورة أخرى لهما بملابس الإحرام.

وأضافت الشيخ، أن المتحف يضم مجموعة صور شخصية نادرة له مع القادة العسكريين أثناء الاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، وماكيت يشرح من خلاله كيف قامت الحرب والصعوبات التى واجهت الجيش مثل خط بارليف والجهود التى بذلت من جانب القوات العسكرية لتحقيق النصر الساحق لمصر، وصور له مع أهم الشخصيات العالمية أثناء توقيع مرحلة السلام الشهيرة بمنتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة بحضور كل من مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلى، وجيمى كارتر الرئيس الأمريكى.

وأكدت مديرة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، أن المتحف يوجد به صور طبق الأصل من مذكرات جيمى كارتر الشخصية والرسائل التى كانت تجمع بينه وبين السادات أثناء المفاوضات التى تمت قبل المعاهدة "مأخوذة من مكتبته بالبيت الأبيض".

وأشارت إلى أنه يوجد بالمتحف أيضا بعض الأقوال المأخوذة على لسان السادات مثل "الاعتماد على النجاح الخارجى يبعد الإنسان عن ذاته"، "لا يوجد أهم من معرفة الذات وإذا حددت ما تريد ستعيش فى سلام"، ثم ينتهى المتحف باللحظات الأخيرة من حياة السادات.

كما أكدت مديرة العلاقات العامة، أن المتحف به مجموعة من المقتنيات الأصلية بالرئيس الراحل أنور السادات مثل "بدلته البحرية" التى حضر بها حفل إعادة افتتاح قناة السويس، وسترته وعصاه الشهيرة ومعجون وفرشاة أسنانه وعطره.

وتفتح القرية أبوابها لزائريها وتستعد لتقديم أفضل الخدمات، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية.