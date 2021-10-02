وزارة الدفاع تنشر برومو١ لحرب أكتوبر المجيدة

نشرت وزارة الدفاع على صفحتها الرسمية فيديو بعنوان برومو ١عن حرب اكتوبر المجيدة من إعداد وتنفيذ إدارة الشئون المعنوية .. استعرضت خلاله صور واقعيه لحرب أكتوبر ١٩٧٣. ووصف الحرب بأنها إعجاز وأنهم رجال صنعوا النصر وتخلل الفيديو بعض البيانات عن الضربات الرادعة للعدو.. ومقتطفات لبيان الرئيس الراحل أنور السادات.

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