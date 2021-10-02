/652941/حسين-السمري-يكشف-تفاصيل-انتخابات-نادي-الزمالك-وحقيقة-ترشح-حسين-لبيب

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه تم الدعوة لانتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، بداية من اليوم وحتى الثامن من أكتوبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يجب أن يكون المرشح مصري الجنسية، وأول عضو ترشح للانتخابات هو عمر هريدي، على مقعد الرئيس، وبعد نهاية التقدم بالطلبات، يجتمع مجلس الإدارة لمدة أسبوع، ثم يتم تريتب الأعضاء من جديد".

وزاد" اللجنة الأولمبية سوف تعتمد الأسماء، وأي مرشح يرى أن إستبعاده به أي ضرر عليه أن يتوجه للجنة الأولمبية المصرية، للفصل في هذا الأمر، ثم تقام الانتخابات يوم 19 نوفمبر القادم".

وواصل" حسين لبيب يحق له الترشح لانتخابات الزمالك بشكل رسمي بدون تقدم الاستقالة، ولم يصل إلينا أي طلب بخصوص هذا الأمر بضرورة حدوث هذا الأمر، وأي مجلس إدارة من حقه التواجد حتى نهاية الانتخابات".

وأردف" يحق لمجلس الإدارة الإشراف على الانتخابات بشكل طبيعي، ولا يوجد أي فرق بين المجلس المنتخب والمعين، وإذا جاء إلينا أي خطاب من الوزارة أو المديرية بغير ذلك سنقوم بتطبيق هذا الأمر مباشرة".

واختتم" حتى الأن الانتخابات تقام على يوم واحد فقط، وهذا ما تنص عليه اللائحة الإسترشادية، وتم بطلان لائحة النادي بعد بلاغ ممدوح عباس رئيس النادي السابق، ومجلس الإدارة القادم يحق له عمل جمعية عمومية، وستكون هي النظام الأساسي للنادي، ويتواجد رئيس ونائب، وأمين صندوق، وعدد 9 أعضاء فوق السن، وعدد 3 أعضاء تحت السن".

حسام المندوه: محمد الأتربي لن يترشح لانتخابات الزمالك.. واللجنة الحالية لم تحسم قرارها

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن باب الترشيح لانتخابات الزمالك سوف يبدأ من يوم السبت ولمدة 8 أيام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" بعد غلق باب الترشح سيكون هناك 3 أيام لفرز المرشحين، ومعرفة ما إن كان هناك سوف يتم استبعادهم أم لا، والإعلان بعد ذلك عن القائمة النهائية، ومن يرى أن قرار إبعاده غير صحيح سيتواجد باللجنة الأولمبية لمتابعة الأمر".

وزاد" الانتخابات ستكون باللائحة الإسترشادية، ومجلس الزمالك الحالي سيعلن الموقف النهائي للترشح للانتخابات خلال الفترة القادمة، والأهم هو التواجد مع مجموعة تستطيع تقديم النجاح لنادي الزمالك".

حسين السمري

وواصل" لم يتم الاستقرار على الترشح لانتخابات الزمالك القادمة، ومحمد الأتربي أعلن أنه لن يترشح لانتخابات نادي الزمالك وأعلن هذا الأمر من فترة".

وأكمل" اللجنة الحالية من الممكن أن تشرف على الانتخابات، فالمجالس المنتخبة التي ترشح نفسها تشرف عليها، ولكن لإبعاد أي شبهات سيتم تعيين من هم لم يترشحوا لانتخابات الزمالك القادمة للإشراف على المرحلة المقبلة، وانتخابات الزمالك ستكون تحت إشراف القضاء".