أحمد البنا: دعم المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا وتوعية الفلاح على رأس أولوياتي فى دور الانعقاد الثاني«فيديو»

/652944/أحمد-البنا-دعم-المستشفيات-لمواجهة-فيروس-كورونا-وتوعية-الفلاح-على-رأس-أولوياتي-فى-دور-الانعقاد-الثانيفيديو

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النوابن على هامش الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، أن ملف الصحة على رأس أولوياته فى هذا الدور، مشيرا إلى دعم المستشفيات للتصدي لفيروس كورونا ومواجهة الموجه الرابعة، إضافة إلى توفير الادوات الطبية، إضافة إلى تأهيل نعمل على مجموعه من الشباب للمشاركة فى الحياة السياسة.

الري الحديث

وأشار النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم من خلال كورسات تدريبية فى عدد من اللغات المختلفة والحاسب الالي لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن مناقشة بعض مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة وتوعية الفلاحين بأساليب الري الحديث.

دور الانعقاد الثاني

هذا وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة