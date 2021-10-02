/652945/الرئيس-السيسى-عدم-التدخل-فى-شؤون-القضاء-قاعدة-ذهبية-لا-نستطيع-أن-نحيد-عنها-ووزير-العدل-سوف-يذكر-التاريخ-لكم-قيادتكم-الواعية-للوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه للقضاه، بمناسبة يوم القضاء المصري:” إن ميراثكم القضائي زاخرًا بالسمعة الطيبة، وحافلًا بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلدًا بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع، وأدانت الخارجين عن القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله.. سبحانه وتعالى.. فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأدائكم كاشفًا عن قدرتكم، وحكمكم فارقًا بين الحق والظلم”.

دوت الخليج

الرئيس عبدالفتاح السيسي: أعملوا أن ما تقدمونه من تضحياتٍ وجهد هو السياج المتين

وتابع الرئيس السيسي:” أعملوا أن ما تقدمونه من تضحياتٍ وجهد بجانب أشقائكم فى القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر الشعب هو السياج المتين، للحفاظ على بلدنا، فالمرحلة الراهنة العمل الجاد والوعي بحقيقة ظروفنا، وما يجري حولنا، حتى يكون مستقبلنا بأيدينا، وطريقًا مأمونًا، ووطننا محفوظًا لتحيا مصر دائمًا، فى عزة وسلام وأمان”.

الرئيس السيسى: عدم التدخل فى شؤون القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها

واستكمل:” لكم مني كل التقدير والاحترام، وجه كل التقدير والاحترام للرئيس السيسي، كان لي الشرف أن يكون شقيقي ضمن أعضاء القضاءـ اتعلمت وفهمت منه الدور والمكانة والمسار اللى بتتطلبه العدالة فى مصر، من 40 سنة وأكتر، لما توليت المسؤولية كان امتداد لفهم واعتقاد عشت عليه، احترام القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل فى شؤونه.

وأختتم:” عدم التدخل قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها، وأنتم أساسًا لم تجعلونى اتدخل وأنا سأحترم دا، لن اتدخل أبدًا وأنتم تتحملون المسؤولية فى أحكامكم، كل الدعم والتقدير لكم.

من جانبه تحدث وزير العدل، المستشاء عمرو مروان، فى احتفالية يوم القضاء المصرى، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وزير العدل: سوف يذكر التاريخ لكم قيادتكم الواعية للوطن فى ظرفٍ تاريخية دقيق

وقال المستشار عمرو مروان، وزير العدل:” سوف يذكر التاريخ لكم قيادتكم الواعية للوطن فى ظرفٍ تاريخية دقيق، يموج بالتهديدات والتقلبات، التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها، لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، وفى نفس الوقت رستم خارطة طريق لتنمية مصر، وكانت وزارة العدل موقع عليها ومنظورٍ فيها.

وتابع المستشار عمرو مروان، وزير العدل:” تمكنت وزارة العدل بجهود المخلصين وعزيمة الطامحين، وفى أقل من سنتين من إنجاز عدد من المشروعات التى أحدثت تطورًا ملحوظًا فى المنظومة القضائية والخدمية، ومنها مشروع نظر اجراءات تجديد الحبس عن بعد، وأيضًا مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، والتى تم نشره فى 15 محافظة.