/652947/التعادل-الإيجابي-يحسم-مواجهة-مانشستر-يونايتد-أمام-ثاوثهامبتون-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الدقيقة 20 أخطر هجمات فريق مانشستر يونايتدعن طريق المهاجم إيدسون كافاني عن طريق تسديدة رأسية خطيرة ولكن تصدي لها الحارس بريكفورد ببراعة.

ثم سيطرفريق مانشستر يونايتد علي أحداث الشوط الأول بالكامل في ظل تألق كبير لحارس فريق ايفرتون ,بريكفورد.

وفي الدقيقة 43 تمن مارسيال من تسجيل الهدف الأول في المباراة وهدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد بعد صناعة رائعة من البرتغالي برونو فرنانديز.

لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشيئ.

ثم واصل فريق مانشستر يونايتد الضغط مع بداية شوط المباراة الثاني من أجل مضاعفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني.

مشاركة رونالدو

شهدت الدقيقة57 مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو علي حساب المهاجم إيدسون كافاني وأيضا مشاركة سانشو بديلاً لصاحب هدف التقدم مارسيال.

ثم يتعادل فريق إيفرتون من هجمة مرتدة في الدقيقة 64 سجل منها اللاعب تاونسيد لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

واستمرالتعادل السلبي قائم بين الفريقين حيث لم ينجح فريق مانشستر من إحراز هدف التقدم رغم كثرة المحاولات خاصةً بعد دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادي مانشستر يونايتد إلي 14 نقطة محتلاً بها المركز الثاني في جدول الترتيب.

بينما ارتفع رصيد نادي ثاوثهامبتون إلي أربعة نقاط في المركز السادس عشر.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمي:دافيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو – ليندلوف-مارسيال – رافاييل فاران – آرون وان بيساك فريد.

خط الدفاع: سكوت ماكتوميناي- بول بوجبا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديش – ميسون جرينوود-كافاني..

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على الفريق الإسباني فياريال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره في النتيجة أمام فياريال إلى الفوز بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

اهداف مانشستر يونايتد في المباراة

افتتح باكو ألكاسير أهداف المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق تسديدة رائعة للغاية من أليكس تيلليس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رونالدو هدفا قاتلا ليخطف به الانتصار المثير ليونايتد.

بتلك النتيجة حصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع يانج بويز لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق السويسري.

ويتصدر أتالانتا المجموعة بأربع نقاط، ويأتي فياريال رابعا بنقطة واحدة.

يذكر أن ذلك أول انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال بعدما انتهت كل مبارياتهم السابقة بالتعادل السلبي.

تاريخ استثنائي لرونالدو

واحتفل رونالدو اليوم في المباراة بوصوله للمباراة رقم 178 في دوري الأبطال لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من خاض مباريات في البطولة.

وكان رونالدو تعادل في المباراة السابقة مع زميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس.

وسجل رونالدو هدفا ثانيا له في ثاني مشاركاته الأوروبية مع يونايتد منذ عودته للفريق الصيف الماضي.

ويتربع رونالدو على عرش هدافي دوري الأبطال برصيد 136 هدفا ويليه ليونيل ميسي بـ121 هدف