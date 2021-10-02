/652952/بعد-غياب-أوتوسترادت-تعود-إلى-مصر-بحفلين-متتاليين

تستعد الفرقة الأردنية أوتوستراد للعودة إلى مصر بعد غياب طويل عبر جولة حفلات غنائية مكونة من حفلين متتاليين في ساقية الصاوي، يومي 6 و7 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد عودة فرقة أوتوستراد الأردنية إلى مصر بحفلين غنائيين.

حفل أوتوستراد بساقية الصاوي

وتدشن أوتوستراد بهذه الجولة الغنائية انطلاقتها الفنية الجديدة بداية من مصر تزامنا مع انتهائها من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، الذي قررت الاحتفال به لأول مرة خلال زيارتها المرتقبة للقاهرة عبر تقديم بعض أغنياته لايف لأول مرة في حفلاتها بالساقية.

ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة الباند بعد قرابة أربع سنوات عن ظهور ألبومها الرابع "تراثي"، وتسعى أوتوستراد لتقديم توليفة غنائية مميزة لجمهورها المصري خلال جولتها الغنائية تمزج فيها بين أغنيات ألبوماتها الخمسة، من بينها أشهر أغانيها "أنا بكرا معطل" و"راحت يا خال" و"استنى شوي".

نبذة عن فرقة أوتوستراد

فرقة أوتوستراد فرقة غنائية أردنية، تكونت عام 2007، قدمت الفرقة عدد من الألبومات منها "في أوتوستراد"، و"أوتوستراد"، و"نيتروجين"، ومشروعها الموسيقي "تراثي التوسع إلى الداخل"، وألبومها الأخير "أنالوج"، وفي بداية عام 2020 شاركت الفرقة في مسابقة معركة الباندات Battle of the Bands، التي أقيمت في مصر.

ومن أشهر أغانيها "أنا بكرة معطل" و"استنى شوي" و"مش قادر" و"راحت يا خال"، وأول كليباتها "اركض ع الجيم".