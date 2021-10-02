وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له

استقبل وزير الخارجية سامح شكري يلتقي الآن بمقر وزارة الخارجية السيد عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له، وذلك امتدادًا للدور المصري الداعم للشقيقة ليبيا في تجاوز ظروف المرحلة الراهنة وصولًا للاستقرار المنشود الذي يحفظ سيادة ليبيا ويصون مقدرات شعبها الشقيق

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