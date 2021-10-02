خطوات اضافة المواليد الجدد أكتوبر 2021 على البطاقات التموينية موقع دعم مصروالتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

اضافة المواليد الجدد ورابط وخطوات الإضافة عبر موقع دعم مصر tamwin.com، هو أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً بين أصحاب البطاقات التموينية، حيث بدأت مديريات التموين بمختلف المحافظات في البدء في إضافة المواليد الذين لم يتم اضافتهم للبطاقات من قبل، وفقاُ للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021، مع وضع عدد من المعايير والإشتراطات للإضافة، ضماناً من وزارة التموين لوصول الدعم لمستحقيه وتنقيه البطاقات التموينية من غير المستحقين.

شروط اضافة المواليد أكتوبر 2021 على البطاقات التموينية

أن تكون البطاقة التموينية بإسم الزوج أو الأرملة.

تقديم مفردات مرتب في حالة كان المتقدم موظفاً، بحيث لا يزيد المرتب عن 2400 جنية.

في حالة أصحاب المعاشات، يتم تقديم برنت تأمينات بإجمالي الدخل والذي لا يجب أن يزيد عن 1500 جنية.

في حالة المتقدمين من أصحاب المهن والأعمال الحرة الموسمية، أو من غير العاملين الحاصلين على مؤهل، فيتم تقديم بحث اجتماعي لا يزيد عن 2400 جنية.

يقوم المتقدم بالتوقيع على صحة البيانات المقدمة في الإقرار.

يلتزم المتقدم بتقديم كافة ما يطلبه مكتب التموين منه من أوراق، ويتحمل المسؤولية القانونية في حالة المخالفة.

موقع دعم مصر – اضافة المواليد

موقع دعم مصر المتخصص في اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، والذي بدء في تلقي طلبات الإضافة من الأسر المستحقة للدعم، وفقاً للمعاير ومحددات الدعم التي أعلنتها وزارة التموين في يونيو الماضي، ومنذ اعلان وزارة التموين، عن البدء في تلقي طلبات اضافة المواليد الجدد على البطاقات، زاد البحث بشكل مكثف عن رابط وخطوات اضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية، سواء من خلال موقع دعم مصر أو من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، يأتي هذا في إطار حرص وزارة التموين على إيصال الدعم لمستحقيه والتيسير على الأسر ومساعدتها.

وقد أوضح القرار الوزاري الصارد من وزارة التموين منتصف يونيو الماضي، معايير إضافة المواليد الجدد طبقا للفئات الأولى بالرعاية، حيث نص القرار على إمكانية أن يقوم غير حاملي البطاقات، بالتقدم بطلب استصدار بطاقة تموينية جديدة وتسجيل المواليد الجدد على البطاقة، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على أن لا يزيد عدد الأفراد المستحقين للدعم والمسجلين على البطاقة التموينية الواحدة عن 4 أفراد.

رابط وخطوات اضافة المواليد الجدد على البطاقة

من خلال موقع دعم مصر أو من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.

أو من خلال موقع اضغط على أيقونة “خدمات تموينية للمواطنين”.

ثم اختر من القائمة المنسدلة “إضافة أفراد جدد”.

ادخال رقم البطاقة التموينية والضغط على التالي.

تظهر لك بياناتك المسجلة، قم بإضافة ملئ البيانات وادخال الرقم القومي ثم اضغط على التالي.

ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية ثم اضغط على التالي.

تظهر لك بيانات البطاقة الرئيسية كرقم البطاقة واسم صاحب البطاقة والمحافظة التابع لها وبيانات مكتب الإستلام.

قم بتفعيل رقم الهاتف من خلال رسالة رمز التحقيق التي يتم ارسالها، ادخل الكود ثم اضغط على تأكيد.

ادخل أسماء المواليد الجدد الذين ترغب في اضافتهم ثم اضغط على “اضافة مستفيد” عقب ملئ البيانات المطلوبة من صلة القرابة والإسم.

في النهاية اضغط على تنفيذ ضم الأفراد.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالمتقدم.

تقديم بحث اجتماعي.

تقديم مفردات مرتب من جهة العمل التابع لها صاحب البطاقة.

صور من شهادات ميلاد الأبناء المطلوب اضافتهم على البطاقة.

أصبح موقع اضافة المواليد الجدد، من أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً من فئة كبيرة من أصحاب البطاقات التموينية، من أجل اضافة المواليد الجدد والحصول على الدعم التمويني الخاص بالأبناء، وذلك بعدما بدأ موقع دعم مصر في تلقي طلبات اضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية، وفقاً للمعاير والمحددات الموضحة بالسابق، والتي كان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد أعلنها في شهر يونيو الماضي، وتقوم أساس المعايير على أن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 2400 جنية في حالة كان عمل رب الأسرة في قطاعي الدولة العام والخاص، وأن لا يزيد الدخل عن 1500 جنية في حالة كان رب الأسرة من أصحاب المعاشات.