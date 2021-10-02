«أجبروني على الزواج منها..وأنا على علاقة بفتاة أخري»..القبض على قاتل عروس القليوبية

/652949/أجبروني-على-الزواج-منهاوأنا-على-علاقة-بفتاة-أخريالقبض-على-قاتل-عروس-القليوبية

نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم السبت، في كشف ملابسات مقتل «عروس القليوبية» وسط الزراعات بالقليوبية، إذ أتضح أن وراء ارتكاب الجريمة، العريس الذي قتلها قبل الزفاف بيوم واحد، لإجباره على الزواج منها، وارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عروس يوم الحنة وسط الزراعات بالقليوبية

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم قليوب بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، وبها عدة طعنات، وأكد والد المجني عليها، أنه حال قيامه بالاحتفال بحنة نجلته أمام مسكنه، ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك، خرجت من البيت، وبعد تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وأتضح عدم تواجد هاتفها المحمول فقام بنقلها للمستشفى، لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

مما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة رجال إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمة المجني عليها، «زوجها» عامل، وتم القبض عليه، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الأجراءات القانونية.

بحب واحدة تانية

وأعترف المتهم بقتل عروس القليوبية، إنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته، إرضاء لوالديه، وأنه مجبر على زواج منها، ويجمعه علاقة عاطفية بفتاة أخرى، فعقد العزم على التخلص من المجني عليها، واستدرجها وسط الزراعات بأرض فضاء، وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين»، وبعد تأكده من مفارقتها للحياة، استولى على هاتفها المحمول، وقام بالهرب، وعاد لفرح مرة أخرى.

وعندما اكتشفت أسرتها عدم تواجدها في المنزل، بحثوا عنها حتى عثروا عليها جثة هامدة وسط الزراعات،.