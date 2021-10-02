/653951/مي-حلمي-تستعد-للعودة-لبرنامجها-الحكم-اليوم

تستعد الإعلامية ومذيعة الكورة مي حلمي للعودة لتقديم برنامجها «الحكم» المذاع على فضائية قناة «الحدث»، اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر، وذلك بعد أن تم وقفها بسبب فقرتها مع أحمد صالح لاعب الزمالك السابق.

دوت الخليج يرصد عودة الإعلامية ومذيعة الكورة مي حلمي لبرنامجها الحكم اليوم، بعد فترة من التوقف.

مي حلمي وبرنامجها الحكم

كتبت حلمي عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "الحكم.. اليوم" مع ايموجي شيطان.

مي حلمي تحصل على كارنيه مزوالة المهنة

هذا ونشرت مي حلمي مؤخرا، صورة لها بصحبة طارق سعدة نقيب الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم.

وظهرت مي حلمي في الصورة بداخل مكتب نقيب الإعلاميين وهي تمسك كارنيه النقابة الخاص بها كإعلان عن عودتها للظهور الإعلامي مرة أخرى.

موعد عودة مي حلمي لبرنامج الحكم

وكانت مي حلمي أعلنت عودتها لبرنامج «الحكم» الذي يعرض على فضائية قناة «الحدث» يوم السبت ما بعد القادم الموافق 25 سبتمبر، وذلك بعد أن تم وقفها بسبب فقرتها مع أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، اذ كتبت عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما ارجع من السفر".

على الصعيد الآخر، تواصل الإعلامية ومذيعة الراديو مي حلمي إثارة الشوق لدى جمهورها ومتابيعها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بنشر مجموعة من المنشورات المحيرة حول حبيبها المجهول.

مي حلمي تعلن اقتراب موعد زفافاها

ووجهت مي حلمي في أحدث منشورتها عن زوجها المستقبلي وحفل زفافها، رسالة مثيرة ومحيرة للجمهور نشرتها عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور الفيديوهات “انيستجرام”، قالت فيها: “إلى كل أعدائي، لماذا أنتم خائفون؟، لا أطهي لكم أكلة جديدة في مطبخي، لا تظنون ذلك”.