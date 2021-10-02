النائب محمد فايد: كل نائب مهموم بمشاكل دائرته.. ونعاني فى مركز بسيون «فيديو»

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تحدث النائب محمد فايد، عضو لجنة الشؤون العربية، عن الأولويات التشريعية التى ستكون على صدارة أجندته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.

دوت الخليج

محمد فايد: كل النائب مهموم بمشاكل دائرته

وقال النائب محمد فايد، عضو لجنة الشؤون العربية:" كل نائب مهموم بمشاكل دائرته، وهناك عدد من القرى فى مركز بسيون ضمن الأكثر فقرًا، وننتظر إدراجهم فى البرنامج العملاق "حياة كريمة".

وتابع النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون، حديثه قائلًا:" معظم المشاريع المتوقفة فى بسيون محتاجة لميزانيات كبيرة، فهناك مشاريع للصرف صحي، وأيضًا مشكلة المواصلات والتى يعانى منها الكثير من مركز بسيون، فهناك الكثير ممن يعانون من أزمة المواصلات.

النائب محمد فايد يشير إلى عدد من المشاريع غير المنفذة

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد فايد:" من أهم وأصعب الملفات هى أزمة المواصلات، وسوف أقدم طلب إحاطة لوزير النقل لحل أزمة المواصلات فى بسيون".

وأشار النائب محمد فايد، إلى أن مستشفى الصدر ببسيون متوقفة، وتحتاج إلى تطوير وتحديث، مضيفًا:" هانجتهد على قد ما نقدر".