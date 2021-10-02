وزير التعليم العالى يشارك فى الدورة الـ18 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك تحديات عالمية تواجهها الدول فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية مفهوم "الابتكار الأخضر"، الذى يعنى تمكين النمو المُستدام بيئيًا وإنشاء منتجات وخدمات وأنظمة تنافسية جديدة مُصممة لاستخدام الموارد الطبيعية بأدنى مستوى، لتوفير نوعية حياة أفضل للجميع.





جاء ذلك خلال الدورة الـ18 للمائدة المُستديرة الوزارية لمنتدى العلوم والتكنولوجيا، والتى تُعقد فى اليابان، بحضور لفيف من الوزراء والعلماء وكبار الشخصيات العامة من مختلف دول العالم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى ضرورة توجه المؤسسات لتبنى "الابتكار الأخضر" والحد من إهدار الموارد لما له من تأثيرات سلبية على البيئة، مؤكدًا أن مصر تعتمد على "الابتكار الأخضر" والذى استخدمه الباحثون فى الجامعات والمراكز البحثية للحد من التلوث البيئى، والمساعدة فى تحقيق ميزة تنافسية تُمكن المؤسسات من تحقيق استدامة بيئية.

واستعرض عبدالغفار تقريرًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى تناول "النمو الأخضر" نظرًا لقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وفتح مصادر جديدة للنمو من خلال العديد من النقاط ومن أهمها، تقديم حوافز لزيادة الكفاءة فى استخدام الموارد، عبر تعزيز الإنتاجية وتقليل النفايات واستهلاك الطاقة وإتاحة الموارد للاستخدام بأعلى قيمة ممكنة، وكذلك دعم التعاون والتكاتف بين مختلف المؤسسات، وإنشاء أسواق جديدة من خلال تحفيز الطلب على التقنيات والسلع والخدمات الخضراء، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقة المُستثمرين من خلال زيادة القدرة على التنبؤ بالمشكلات ووضع حلول لها، والحد من تقلب أسعار الموارد، وتقديم الدعم المالي، والسعي نحو زيادة الإيرادات.

وأوضح عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، قامت بإنشاء مراكز أبحاث متميزة للمياه والطاقة المتجددة والأمن الغذائى لمعالجة القضايا الرئيسية للنمو الأخضر بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وكذلك إنشاء مركزًا لإنتاج لقاح كوفيد – 19، كما قام المركز القومى للبحوث بصياغة اقتراح حول التجارب السريرية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بهدف تقديم الحلول حول القضايا العالمية ودعم النمو الاقتصادى، ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى قيام العلماء المصريين بتبادل المعرفة والبيانات والأدلة التى تناولت العديد من القضايا الحيوية، خصوصا فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التعاون الدولى ساهم فى إنتاج وتطوير لقاحات كوفيد – 19.

ونوه الوزير إلى أن جائحة كورونا تسببت فى عزل العديد من دول العالم إلا أن التحول الرقمى ساهم فى سد الثغرات التى خلفتها عمليات الإغلاق الإجبارية وإجراءات التباعد الاجتماعى، باستخدام الأدوات والتقنيات الرقمية، مشيرًا إلى قيام مصر بتطبيق نظام التعليم الهجين، الذى يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم وجهًا لوجه، وتطبيق ذلك فى الجامعات المصرية والمعاهد.