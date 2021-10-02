كنائس المحلة تطلب الصلاة من أجل شفاء الأنبا كاراس بعد إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - ويخضع الأنبا كاراس، حاليا للعلاج، فى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر كنسى إن حالة الأنبا كاراس، غير مستقرة، إذ إنه يعانى من مرض السكر، ما زاد صعوبة المعاناة من كورونا.