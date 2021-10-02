فيديو.. إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على أملاك الدولة فى الصف وجمالون بأوسيم

جدة - نرمين السيد - وفى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد قام مركز ومدينة الصف بإزالة عقار مخالف (فيلا) مقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة (أملاك) على مساحة 175 م بمنطقة أبو جبيرة بقرية الشرفاء، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من العميد على عبد الله رئيس المركز.

كما أزال مركز أوسيم سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحة 400 متر بقرية برطس وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبد العاطى رئيس المركز، وفى مركز ومدينة منشأة القناطر قد تم إزالة وفك شده خشبيه لعقار تحت الإنشاء على مساحة 200 متر بقرية بنى سلامة بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس المركز.