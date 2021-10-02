جدة - نرمين السيد - وفى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد قام مركز ومدينة الصف بإزالة عقار مخالف (فيلا) مقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة (أملاك) على مساحة 175 م بمنطقة أبو جبيرة بقرية الشرفاء، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من العميد على عبد الله رئيس المركز.
كما أزال مركز أوسيم سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحة 400 متر بقرية برطس وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبد العاطى رئيس المركز، وفى مركز ومدينة منشأة القناطر قد تم إزالة وفك شده خشبيه لعقار تحت الإنشاء على مساحة 200 متر بقرية بنى سلامة بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس المركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على أملاك الدولة فى الصف وجمالون بأوسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.