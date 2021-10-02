حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بالفيوم

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الفيوم عددا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا وأبشواى، تمكنت خلالها من إزالة 725 حالة إشغالات متنوعة، ورفع 11 ألفا و229 طن قمامة وتركيب وصيانة 1.673 كشاف إنارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ورفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.





أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3.400 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، كما تم إزالة 290 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 300 كشاف إنارة بعدة شوارع رئيسية.

من جهته، قال المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2.209 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 280 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 563 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

بدوره، أشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى أنه تنظيم 38 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 3.750 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 49 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، إنه تم تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1.870 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقرى التابعة للمركز، وإزالة 106 حالات إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 400 كشاف إنارة بقرى زيد، وأبو شنب، وطبهار، والطريق السياحى بشكشوك.