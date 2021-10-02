حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بالفيوم

أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3.400 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، كما تم إزالة 290 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، وأضاف أنه تم صيانة وتركيب 300 كشاف إنارة بعدة شوارع رئيسية.
من جهته، قال المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2.209 أطنان قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 280 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 563 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
بدوره، أشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى أنه تنظيم 38 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 3.750 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 49 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، إنه تم تنظيم 7 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1.870 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقرى التابعة للمركز، وإزالة 106 حالات إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 400 كشاف إنارة بقرى زيد، وأبو شنب، وطبهار، والطريق السياحى بشكشوك.
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