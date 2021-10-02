القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

تحتفل مصر والقوات المسلحة خلال أيام؛ بالذكرى الثامنة والأربعون على احتفال نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن.

كما خاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام ا لمصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وقد عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في مصر وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم.