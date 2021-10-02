الرئيس العراقي: الانتخابات حدث تاريخي ومفصلي لتحقيق حياة حرة كريمة للمواطنين 

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن الانتخابات المقبلة حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلاد، وأنه يجب أن تكون تحولا باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرة كريمة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لصالح - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن صالح استقبل وفدا من الناشطات ومنظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، لبحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها وخصوصا من النساء.

وقال الرئيس العراقي إن تمكين المرأة انتخابيا نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات، منوها بأن عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو 30% من عدد المرشحين، مما يعكس إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة.

وأضاف أن قضية المرأة في المجتمع ضرورية ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وبدون تمكين المرأة لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق، مشددا على ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الأفضل.

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