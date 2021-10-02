/653953/الأمن-يكثف-جهوده-لكشف-لغز-العثورعلى-جثة-شاب-بنهر-النيل-في-الوراق

كشفت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق، وجاري تكثيف التحريات للتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، إشارة تفيد بالعثور على جثة شاب بنهر النيل في الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة شاب طافية بالمياه، وتم انتشالها وتم نقلها إلي المشرحة بعد مناظرتها، وأتضح وجود آثار جرح بيده.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق أخر نجح رجال مباحث القاهرة، في إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار في المرج.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة خلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط «شخصين، مقيمان بدائرة القسم» حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما «كمية من الأقراص المخدرة، كمية من مخدرى الحشيش والبانجو، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وعلى الفور تم اتخاذ كلفة الإجراءات القانونية اللازمة.