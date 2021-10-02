مرشح جديد ينضم لسباق الانتخابات.. تفاصيل

تقدم عمرو عز مختار محمود عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب العضوية تحت السن.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وكان تقدم صباح اليوم كل من عمر جلال هريدي باوراق ترشحه على مقعد الرئاسة وتقدم ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي .
وفي نفس الوقت تقدم أحمد عفيفي بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب العضوية.
ويترأس لجنة تلقي الطلبات الدكتور كمال الخولي نائب مدير النادي.
ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
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