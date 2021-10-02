«موظف بشركة دعاية وإعلان»..العثور على جثة في نهر النيل في إمبابة

/653961/موظف-بشركة-دعاية-وإعلانالعثور-على-جثة-في-نهر-النيل-في-إمبابة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب من نهر النيل في إمبابة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتشال جثة موظف بشركة دعاية وإعلان من نهر النيل في إمبابة

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، إخطارا بالعثور على جثة طافية على سطح المياه في إمبابة، فتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والتي نجحت في انتشال الجثة وأتضح إنه شاب في العقد الثالث من العمر عثر بحوزته على كافة متعلقاته وأتضح إنه يعمل بشركة دعاية وإعلان ولا يوجد بجسده أية إصابات أو آثار عنف.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتجرى التحريات لكشف ملابسات غرق الشاب وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق إندلع داخل مخزن تابع لشركة أدوية بمنطقة المحلج بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة الجيزة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إشارة مفادها إندلاع حريق داخل أحد الشقق بعقار بمنطقة المحلج بدائرة المركز العياط، وعلي الفور انتقلت رجال الحماية المدنية، مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص والأنتقال أتضح إندلاع حريق داخل مخزن تابع لشركة أدوية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمر.