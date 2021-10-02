/653962/خالد-النبوي-يتصدر-التريند-بعد-تعليقه-على-السخرية-من-مشهده-مع-غادة-عبد-الرازق

تصدر الفنان المصري خالد النبوي محركات البحث عبر جوجل وتريند تويتر العالمي، بعد أن علق على سخرية الجمهور من مشهده مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل «مسألة مبدأ».

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان خالد النبوي على سخرية الجمهور من مشهده مع الفنانة غادة عبد الرازق.

خالد النبوي في ضيافة الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا

قال النبوي خلال لقاءه مع أبلة فاهيتا في برنامج «لايف من الدوبلكس»: "المخرج خيري بشارة، كان يحب الارتجال جدًا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد ده لحد النهاردة"

وكان هذا المشهد قد تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرض العمل.

أبرز تصريحات خالد النبوي مع أبلة فاهيتا

-أنا من مواليد محافظة المنصورة، يوم 12 سبتمبر 1966.

- مجموعي فى الثانوية العامة 57% وكنت شاطر في اللغة العربية، ودرس لي التمثيل فى المعهد الأساتذة سعد أردش وكرم مطاوع.

-كنت أتمنى أكون موهوبا فى تأليف الموسيقى مثل بليغ حمدي.

-هيفاء وهبى من أجمل الفنانات اللى مثلت معاها.

- لا أحب أن يضع المخرجين في بالهم سني.

-أعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنًّا مني.

-روبرت دانيرو ممثل عظيم وشخصية عظيمة، ولما بكون فى نيويورك بروح أقابله.

- لدي صداقات متميزة مع بعض الفنانين العالميين، إيفا جرين من بينهم، قدمت معها فيلم "مملكة الجنة".

-تم رفضي مرة واحدة من فتاه، تقدمت لخطبتها.

-مراتي معها باسووردات تليفوناتى كلها.

-عندي 3 أبناء، أكبرهم نور، ودخل مجال الفن، وكان له مشاركة تميزة في مسلسل الاختيار، وابني الثاني له ميول رياضية، مدير فني رياضي، والثالث الصغير زياد ويبلغ من العمر 13 عام.

-المخرجون حصروني في غرفة النوم، لأني كنت أقدم دور طالب جامعة.

طرح فيلم «أهل الكهف» لخالد النبوي ديسمبر المقبل

على جانب أخر، يواصل صناع فيلم «أهل الكهف» الذي يخوض بطولته الفنان المتألق خالد النبوي، التحضيرات للعمل وتصوير مشاهده المتبقية في دولة المغرب، وانتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الجزء الذي تم تصويره، استعداد لعرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر.

يعرض فيلم «أهل الكهف» بدور العرض المصرية بداية من شهر ديسمبر المقبل، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.