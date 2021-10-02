/653963/رئيسا-وزراء-مصر-والأردن-يستعرضان-أبرز-المشروعات-الجاري-تنفيذها-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة

تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، الأعمال المنفذة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، واستمعا لعرضاً وافياً لاستعراض ملامح أبرز المشروعات الجارية.

دوت الخليج

وزير الإسكان يشير إلى 7 محددات في مخطط تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك 7 محددات في مخطط تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية، يتمثل أولها في أن تكون مدينة خضراء من خلال مسطحات كبيرة خضراء يصل نصيب الفرد من هذه المسطحات والأماكن المفتوحة إلى 15%، مشيرا إلى أنه من خلال الجولة الميدانية سيتعرف الوفد الأردني على ساحة الشعب وهي حديقة كبيرة للغاية، والتي تصل ما بين مسجد مصر والقصر الجمهوري، كما سيتعرف الوفد على النهر الأخضر بمساحة طولها 1000 فدان من الحدائق والمتنزهات، كما أنه من ضمن المحددات أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة تستخدم المحددات المستدامة من الطاقة وتدوير المخلفات، و70% من أسطح المباني تغطيها ألواح الطاقة الشمسية، كما أنها مدينة مصممة ومخططة للمشاة، والنقل الجماعي، كما أنها مدينة للسكن والحياة، حيث إن 35% منها إسكان عالي الكثافة، و50% إسكان متوسط الكثافة، و15% منخفض الكثافة، وهو ما يعني أن كل الطبقات المجتمعية ستكون موجودة بالعاصمة.

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية مدينة متصلة بشبكة نقل جماعي، مثل القطار ومترو الأنفاق

وأضاف الوزير أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة بشبكة نقل جماعي، مثل القطار ومترو الأنفاق، والترام، والتروللي باص، والتاكسي، ويتم ربط جميع هذه العناصر مع بعضها، كما أنها مدينة ذكية إلكترونية، لافتا إلى أن مصطلح " ذكية" هنا لا يعني أن المباني مراقبة بالكاميرات فقط، ولا يعني ذلك أنه سيتم الاعتماد فقط على التطبيقات الإلكترونية في إدارة وتشغيل كافة مرافق ومبانى العاصمة، بدءا من تحديد مواعيد الباصات عن طريق هذه التطبيقات، إلى جانب التحكم في المسطحات الخضراء، وريها وفقا لدرجات الحرارة والرطوبة، بل إنها ذكية في تقديم الخدمات إلكترونيا كذلك للمواطنين في مختلف المجالات.

كما أن العاصمة الإدارية مدينة للمال والأعمال تخدم إقليم القاهرة، وقال : إذا تحدثنا بلغة الأرقام عن العاصمة الإدارية، فيمكن القول بأن بها من الجسور والأنفاق نحو 100 كم طولي، ومن النقل الجماعي 250 كم لوسائل النقل الجماعي، و10 آلاف من الطرق المجهزة، كما أن المدينة توفر 2 مليون فرصة عمل، و20 حيا سكنيّا، و100 مجاورة سكنية، وتسع عند الاكتمال لـ 6.5 مليون نسمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أننا نقوم بتنفيذ حاليا 25 مدينة من مدن الجيل الرابع، وهناك معايير لإنشاء المدن الذكية، لافتا إلى إنشاء وحدة للمدن الذكية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونتعاون مع جميع المؤسسات والمكاتب الاستشارية، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان الكود الخاص بالمدن الذكية والمستدامة، وكذلك الكود الخاص بجودة الحياة.

وتم استعراض موقف تنفيذ المنطقة المركزية للأعمال، التي يزينها البرج الأيقوني، الأعلى فى افريقياً، وبجوارها حي البنوك الذي سيحتضن مبنى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مقار لنحو 38 بنكاً محلياً ودولياً، ستحرص على التواجد في قلب العاصمة الجديدة تزامنا مع انتقال الحكومة إلى هناك، حيث يتم حالياً تنفيذ 13 بنكاً من بينها البنك المركزي.

كما تناول وزير الاسكان موقف تنفيذ المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتشمل عددا من الأحياء بإجمالى نحو 120 ألف وحدة تنفذها وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تم استعراض سير العمل في تنفيذ مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الجديدة، والتي ستضم عددًا من المسارح والسينمات وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى مركز الإبداع الفنى لشباب المبدعين، ومكتبات عامة كبيرة، وأقيمت مدينة الفنون والثقافة على مساحة تصل لنحو 127 فدانًا.

من جانبه عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية تقريراً أوضح خلاله أن الهيئة نجحت في تنفيذ 39 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، عمل على تنفيذها نحو 757 شركة، بإجمالي 173 ألف مهندس وفني وعامل، وبواقع 1411 معدة هندسية.