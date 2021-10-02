/653968/الزمالك-يعود-من-كينيا-17-أكتوبر-بعد-مواجهة-توسكر

أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة قادمة من كينيا يوم 17 أكتوبر الجاري بعد خوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا لكينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب هناك استعدادا للقاء توسكر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً، وذلك بسبب عقوبات محمود شيكابالا وحازم إمام ثنائي القلعة البيضاء، وجاء كالأتي:

إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة.

إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.