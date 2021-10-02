وزيرة التضامن ومحافظ الغربية يشاركان في مؤتمر «قدم صحيح»  

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير وعدد من شركات القطاع الخاص وذلك على هامش مؤتمر “قدم صحيح” لمرضى القدم السكري الذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية رئيس الوزراء.

جاء ذلك بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى لإدارة المستشفيات الجامعية، والسيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، ولفيف من القيادات وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمته وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لكافة المبادرات المجتمعية وعلى رأسها المبادرات الصحية التي تهتم بصحة أبناء الشعب المصري .

كما وجه المحافظ الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتنفيذ عدد من الفعاليات داخل محافظة الغربية.

وشكر المحافظ مؤسسة صناع الخير على إطلاق مثل هذه المبادرات، موجهًا الدعوة للمؤسسة لتنفيذ أولى فعاليات المبادرة داخل محافظة الغربية وخاصة داخل مركز زفتى الذي يشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً على تقديم المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لكافة أوجه الدعم لتنفيذ المبادرة على اكمل وجه.

ومن جانبها أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود المؤسسة التي استطاعت خلال فترة وجيزة إثبات وجودها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وخاصة في القطاع الصحي، كما طالبت الوزيرة المؤسسة بتنفيذ برامج ومبادرات تهتم بصحة أطفالنا كونهم سلاح المستقبل وأمل وطننا الغالي، كما وجهت الوزيرة الشكر للقطاع الخاص على دعمه الدائم للوزارة وللجمعيات الأهلية في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وعرض مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، جهود المؤسسة طوال الفترة الماضية، موجهاُ الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه للأفكار والمبادرات الشبابية، ولرئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ولفريق عمل المؤسسة.

واختتم المؤتمر بتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة واثنتان من شركات القطاع الخاص.