بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد 2021 وشروط التقديم في اضافة المواليد إلكترونيًا

بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد، من أكثر ما يشغل بال ملايين من المواطنين في جميع المحافظات في الوقت الحالي هو بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد، حيث انه قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن باب التسجيل واضافة المواليد للعديد من الفئات متاح الآن، حيث انه عند الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد على بطاقات التكوين تنوية هام ينص على “لا يوجد حاليا اضافة مواليد يمكنك فقط اضافة الابناء للاسر الاولى بالرعاية وذلك اذا كان راتبك اقل من ٢٤٠٠ جنيه او معاشك اقل من ١٥٠٠ ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة عن أربع أفراد”، لذلك فإن الأسر ذات الراتب الاقل من 2400 جنيه دخل شهري او معاش يقل عن 1500 جنيه شهريًا فقط من يمكنهم اضافة المواليد على البطاقة التموينية إلكترونيًا، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد



يمكن الآن لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الحصول على خدمة اضافه المواليد على البطاقة التموينية القيام بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، حيث ان التقديم من المقرر أن ينتهي في يوم الاحد الموافق يوم 10 اكتوبر 2021، على ان يكون التقديم إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا ضمن الاجراءات الاحترازية اللازمة خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين في مكاتب التموين، أما عن البيانات المطلوبة فإن المطلوب هو رقم البطاقة التموينية، واسم والرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية، بالإضافة إلى بيانات المواليد المراد اضافته.

خطوات الدخول على بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد

يمكن الان لجميع المواطنين التعرف على خطوات الدخول على بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد، وقد جاءت تلك الخطوات كالاتي: