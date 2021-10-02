تشيلسي يفوز علي ثاوثهامبتون بثلاثيه..ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً

/653969/تشيلسي-يفوز-علي-ثاوثهامبتون-بثلاثيهويتصدر-ترتيب-الدوري-الإنجليزي-مؤقتا

إنتهت منذ قليل مباراة فريقي تشيلسي وثاوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إفتتح فريق تشيلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول عن طريق المدافع تشالوباة لتصبح النتيجة تفوق البلوز مبكراً بهدف مقابل لاشيئ.

ثم يحرم حكم الراية مهاجم نادي تشيلسي لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بسبب وقوعة في التسلل قبل تسديدة للكرة في المرمي وتستمر النتيجة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة40 يلغي حكم اللقاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي واللاعب تيمو فيرنر بسبب وجود خطأ في بداية اللعبة التي تم من خلالها إحراز الهدف.

وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ, أحرزة اللاعب تشالوباة.

ثم تعادل فريق ثاوثهامبتون مع بداية شوط المباراة الثاني بعد الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة59 سددها اللاعب وورد براوس لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

وفي الدقيقة 75 قام حكم اللقاء بطرد صاحب هدف فريق ثاوثهامبتون اللاعبوورد براوس, بعد تدخل عنيف علي لاعب نادب تشيلسي جورجينيو.

ويتمكن أخيرا اللاعب تيمو فيرنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي وهدف الفوز بالمباراة وذلك في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني

.وفي الثواني الأخيرة يضيف اللاعب بن تشيلول الهدف الثالث لمصلحة فريق تشيلسي بعد متابعة لكرة إرتدت من حارس المرمي.

وتنتهي المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيدة إلي 16 نقطة ويتصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي توماس توحيل قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل فريق تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسين - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كاي هافيرتز.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة.

في المقابل، يعاني ساوثهامبتون بشكل واضح هذا الموسم، ولم يحقق الفريق أي فوز واكتفى بـ4 تعادلات وخسر مرتين، وجمع 4 نقاط في المركز الـ16 بين 20 فريقا.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة