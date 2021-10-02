/653970/إلهام-شاهين-تدعو-متابعيها-للتبرع-بأعضائهم-بعد-الوفاة-كده-كده-الدود-هيأكله

حثت الفنانة المصرية إلهام شاهين متابعيها على التبرع بأعضاء جسدهم بعد الوفاة، وذلك لمساعدة المرضى وتدعيم قيم الإنسانية، مطالبة الدولة بإضافة خانة متبرع في الهوية الشخصية.

دوت الخليج يرصد حث الفنانة إلهام شاهين لمتابعيها على التبرع بأعضاء جسدهم بعد الوفاة.

إلهام شاهين تعلن رسميًا تبرعها بأعضائها بعد الوفاة

نشرت شاهين مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت خلاله: "أعلن تبرعي بأعضاء جسدي السليم بعد وفاتي للمحتاج قلب أو كبد أو كلى أو قرنية أو رئة، وذلك لإفادة الغير، وفي نفس الوقت تلك الأعضاء والجسد سيفنى بعد الوفاة وينتهي به الحال بين التراب ويأكله الدود".

إلهام شاهين تطالب الدولة بإضافة خانة متبرع في الهوية الشخصية

وتابعت: "وياريت الدولة تعمل خانة في الرقم القومي تفيد بتبرعي بحيث الإنسان لما يموت لو أهله معملوش بوصيته تنفذه الدولة لأنه مكتوب في الرقم القومي".

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

إلهام شاهين تؤيد تعليم طلبة الطب على جثتها

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.