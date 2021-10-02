/653974/النائب-محمد-عطية-الفيومى-لـتحيا-مصر-سأعيد-طرح-قانون-الإدارة-المحلية-بدور-الانعقاد-الثانىفيديو

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية سيكون من الأولويات تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى والذى انطلقت أعماله اليوم السبت رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مؤكدا على أن هذا القانون تم التقدم به من قبل ولكن سيتم إعادة طرحه مرة أخرى خاصة أن المجتمع حاجة إليه خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لـ«دوت الخليج» على هامش انطلاق دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب مؤكدا على أن الحزب أيضا سيعمل على تقديم مشروع قانون الإيجار القديم حتى يكون أمام وتحت نظر النواب، خاصة أن مثل هذه التشريعات يدور حولها نقاش شعبى كبير.

النائب محمد عطية الفيومى لـ«دوت الخليج» سأعيد طرح قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثانى«فيديو»

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إلى أن الحزب سيعمل أيضا على مواصلة قياس الأثر التشريعى لقانون التصالح بمخالفات البناء، ومنظومة الأشتراطات البنائية الجديدة التى أقرتها الحكومة خاصة أن هنا العديد من النقاشات بشأنها أيضا.