الشباب والرياضة تخطر الزمالك ببطلان إعلانها فتح باب الترشح للانتخابات..تفاصيل

/653975/الشباب-والرياضة-تخطر-الزمالك-ببطلان-إعلانها-فتح-باب-الترشح-للانتخاباتتفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن البيان تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح البيان أن ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهه الإدارية بطلان اعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم اعادة الاعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك ، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

إنتخابات الزمالك

الجدير بالذكرأن إدارة نادي الزمالك قد بدأت اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية.